Activision Blizzard: Analysten sehen Kursziel bei 83,27 EUR - aber ist die Aktie wirklich unterbewertet?

Activision Blizzard konnte gestern eine positive Entwicklung von +0,20% am Finanzmarkt verzeichnen. Insgesamt ergibt sich jedoch über fünf Handelstage hinweg ein negatives Ergebnis von -9,56%, was auf eine derzeit eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich nicht ganz einig darüber, ob die Aktie tatsächlich unterbewertet ist oder nicht. Während im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel von 83,27 EUR genannt wird – was aktuell einem Kursrisiko in Höhe von -15,35% entspricht -, teilen einige Analysten diese Einschätzung nicht und halten die Aktie für einen Kauf.

Insgesamt sind 77,27% der Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen zumindest einen Kauf. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4,32 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.