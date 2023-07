Activision Blizzard: Analysten sehen Kursziel bei 82,73 EUR

Die Aktie von Activision Blizzard hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag sogar um +10,02% zugelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 82,73 EUR liegt – was einem Potenzial von +0,16% entspricht.

• Activision Blizzard legt um +10,02% zu

• Das wahre Kursziel beträgt 82,73 EUR

• Analysten bewerten die Aktie überwiegend positiv

Derzeit empfehlen zwölf Experten die Aktie als “starken Kauf”, während fünf weitere sie als “Kauf” einstufen. Fünf Analysten halten sich neutral und vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating für Activision Blizzard liegt aktuell bei 4,32.

Trotz der jüngsten positiven Kursentwicklung teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und warnen vor möglichen Risiken. Doch insgesamt wird die Aktie...