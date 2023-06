Activision Blizzard: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,90% - Aktie nicht richtig bewertet

Die Aktie des Spieleentwicklers Activision Blizzard hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Kursentwicklung von -0,60% erlebt. Die Stimmung am Markt scheint aber neutral zu sein. Eine Gruppe von Bankanalysten ist jedoch anderer Meinung und sieht ein mittelfristiges Kursziel bei 84,53 EUR – was einem Potenzial von +13,90% entspricht.

12 Bankanalysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 5 Experten setzen das Rating auf “Kauf”. Nur wenige Analysten sind eher neutral eingestellt und vergeben die Bewertung “halten”. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde aktuell mit 4,32 bewertet.

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Activision Blizzard-Aktie ist nach Meinung der meisten Analysten nicht richtig bewertet und bietet Investoren Potenzial für künftige Gewinne.