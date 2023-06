Activision Blizzard: Analysten sehen Kurspotential von +12,74% - Kursziel bei 85,22 EUR

Die Aktien von Activision Blizzard haben in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,02% erzielt und am gestrigen Tag eine positive Entwicklung von +0,42%. Der Markt scheint derzeit optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 85,22 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +12,74%, sofern die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach der jüngsten positiven Trend-Entwicklung.

Von insgesamt 22 befragten Analysten empfehlen aktuell zwölf das Wertpapier als starken Kauf und weitere fünf als Kauf. Fünf Experten positionieren sich neutral mit “halten”. Der Anteil der optimistischen Stimmen beträgt somit +77,27%.

Zudem erhält die positive Einschätzung durch das Guru-Rating eine Bestätigung auf dem aktuellen Niveau mit einer Bewertung von...