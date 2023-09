Activision Blizzard: Analysten erwarten Kursanstieg auf 89,05 EUR

Die Aktien von Activision Blizzard haben am Finanzmarkt gestern eine positive Entwicklung hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Gewinn von +2,15% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 89,05 EUR (+0,81%). Dieser Einschätzung schließen sich drei Analysten an und empfehlen einen Kauf der Aktie.

