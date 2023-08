Activision Blizzard: Aktienkurs in Bewegung - 82,70 EUR als Kursziel

Die Aktie von Activision Blizzard verzeichnete am Finanzmarkt gestern einen leichten Rückgang um -0,11%. In der vergangenen Woche betrug das Minus insgesamt -0,21%, was auf eine momentan neutrale Haltung des Marktes gegenüber dem Unternehmen hindeutet.

Bankanalysten sehen das wahre Potenzial der Aktie jedoch bei einem mittelfristigen Kursziel von 82,70 EUR – ein Wert, der aktuell noch um -0,48% vom aktuellen Kurs entfernt ist. Von den analysierten Experten bewerten 12 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere fünf setzen auf ein “Kauf”-Rating mit optimistischem Blick. Fünf andere Fachleute sehen die Aktie eher neutral (“halten”).

Das Guru-Rating von Activision Blizzard wurde zuletzt mit 4,32 Punkten bestätigt und signalisiert somit weiterhin eine positive Entwicklung.

Zusammengefasst:

– Gestern sank der Wert der...