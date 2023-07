Activision Blizzard: Aktienanalyse und Kursziel bei 81,91 EUR

Am gestrigen Tag gab es für Activision Blizzard an der Börse eine Kursentwicklung von -0,41%. In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -1,39%, was auf eine derzeitige Pessimismus des Marktes hindeutet. Doch wie bewerten Experten die Lage?

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 81,91 EUR. Dies bedeutet ein Kursrisiko von -0,84% für Investoren. Die Einschätzung der Bankanalysten ist jedoch nicht einheitlich: Während einige optimistisch sind und das Rating “Kauf” vergeben haben (insgesamt 17 Analysten), sehen andere eher eine neutrale Entwicklung voraus (5 Analysten).

Dennoch überwiegt insgesamt die positive Stimmung mit einem Anteil von +77,27% an Optimisten unter den Analytikern.

Zusätzlich zum Guru-Rating von nun 4,32 geben diese Bewertungen Anlegern wichtige Hinweise auf mögliche...