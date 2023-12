Activision Blizzard Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Das Stimmungsbild der Aktie von Activision Blizzard zeigt sich über einen längeren Zeitraum hinweg eher negativ. Die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt jedoch ein gemischtes Bild. Die 200-Tage-Linie der Activision Blizzard verläuft bei 84,2 USD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 94,42 USD beträgt +12,14 Prozent, was ebenfalls positiv zu bewerten ist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich jedoch nur eine Differenz von +1,83 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird das Ergebnis auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Aktie von Activision Blizzard fällt ebenfalls positiv aus. Von insgesamt fünf Bewertungen liegen vier im "Gut"-Bereich, eine im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. Das Kursziel der Analysten wird bei 92,33 USD angesiedelt, was eine leichte negative Performance von -2,21 Prozent ergeben würde. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 mit 22,22 eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigt sich also ein uneinheitliches Bild der Aktie von Activision Blizzard, wobei sowohl positive als auch negative Bewertungen und Signale zu beobachten sind.

