Activision Blizzard Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Diskussionen rund um Activision Blizzard auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 5 Gut- und 1 Schlecht-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Activision Blizzard sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Hinsichtlich der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Activision Blizzard aktuell bei 84,2 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 94,42 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,14 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 92,72 USD angenommen hat, entspricht einer aktuellen Differenz von +1,83 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Activision Blizzard ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Activision Blizzard-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 22,22, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Activision Blizzard-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Activision Blizzard vor. Schließlich wird das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt auf 92,33 USD angesiedelt, was einer künftigen Performance von -2,21 Prozent entspricht, da sie derzeit 94,42 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Neutral". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

