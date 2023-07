Activision Blizzard Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Activision Blizzard, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 15.07.2023, 04:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 90.07 USD.

Unsere Analysten haben Activision Blizzard nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Activision Blizzard derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 77,93 USD, womit der Kurs der Aktie (90,07 USD) um +15,58 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 80,77 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +11,51 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Activision Blizzard-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Activision Blizzard-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 92 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 2,14 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (90,07 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Activision Blizzard somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Activision Blizzard lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Activision Blizzard in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

