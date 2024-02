Activision Blizzard Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "APx Acquisition Corp I":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Activision Blizzard aktuell bei 84,2 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 94,42 USD liegt, was einen Abstand von +12,14 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 92,72 USD erreicht, was einer Differenz von +1,83 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu der Einschätzung, dass die Activision Blizzard-Aktie als "Gut" angesehen wird. Von insgesamt 5 Bewertungen lauten 4 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates für Activision Blizzard vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 92,33 USD festgelegt. Dies würde zu einer erwarteten Performance von -2,21 Prozent führen, was zur Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt bewerten wir die Aktie basierend auf der Analysteneinschätzung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Activision Blizzard als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 22,22 liegt, was eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking gemäß des Relative Strength Indikators.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität bezüglich Activision Blizzard gering ist, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Activision Blizzard in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".