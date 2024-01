Activision Blizzard Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Activision Blizzard-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 84,2 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 94,42 USD lag, was einem Abstand von +12,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 92,72 USD, was einer Differenz von +1,83 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein positiver Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Activision Blizzard-Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, auch basierend auf sechs Handelssignalen, die sich aus 5 Gut- und 1 Schlecht-Signal ergeben.

Auch die langfristige Meinung von Analysten fällt positiv aus, mit insgesamt 4 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 92,33 USD, was auf eine mögliche Performance von -2,21 Prozent hindeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild, mit einem Wert von 100 für den RSI7 (sieben Tage) und einem Wert von 22,22 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Activision Blizzard sowohl aus technischer Analyse, Anlegerdiskussionen und Analysteneinschätzung als auch aus dem Relative Strength-Index eine insgesamt positive Bewertung erhält.

