Activision Blizzard-Aktie: Quartalszahlen ohne Reaktion?

Es ist wieder drei Monate her, dass Activision Blizzard seinen Aktionären einen aktuellen Blick in seine Bücher gewährt hat. Am 04.05. steht für das in Santa Monica sitzende Unternehmen der Geschäftsbericht zum 1. Quartal an. Wird Activision Blizzard seine Umsatz- und Gewinnprognosen halten oder gar übertreffen können? Wie wird der Aktienkurs voraussichtlich auf die Bilanz reagieren?

Es sind nur noch 39 Tage bis die Activision Blizzard-Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 66,19 Milliarden USD die neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Aktionäre wie Analysten warten gebannt auf das Ergebnis. Denn die Analystenhäuser rechnen laut Marketscreener aktuell mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hatte Activision Blizzard in 2022 Q1 noch einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD erzielt, wird...