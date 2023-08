Activision Blizzard Aktie: Positive Kursentwicklung und erwartetes Umsatzwachstum

In den letzten Wochen konnte die Activision Blizzard Aktie wieder an Wert gewinnen. Die Kursentwicklung zeigt einen positiven Trend, wobei in naher Zukunft mit einer Unterstützung auf dem aktuellen Niveau gerechnet wird.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich dieser Trend fortsetzen wird. Die Charttechnik zeigt zwar eine positive Entwicklung, jedoch können auch unvorhergesehene Ereignisse den Kursverlauf beeinflussen.

Für Aktionäre ist es daher wichtig, die Quartalszahlen und weiteren Unternehmensentwicklungen genau im Auge zu behalten. Dies gibt Aufschluss darüber, ob sich der positive Trend fortsetzt oder eventuell korrigiert.

Fazit: Die Activision Blizzard Aktie steht vor neuen Quartalszahlen und Analysten gehen von einem Umsatz- und Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr aus. Auch auf Jahressicht sind die Prognosen positiv....