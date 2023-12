Activision Blizzard Aktie: Jubelschreie!

Die Analysten sind in Bezug auf die Aktien von Activision Blizzard langfristig betrachtet positiv gestimmt und vergeben insgesamt die Einschätzung "Gut". Konkret wurden 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. In den letzten 30 Tagen gab es keine neuen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 92,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -2,21 Prozent erzielen könnte. Aufgrund des aktuellen Kurses von 94,42 USD wird die Gesamtbewertung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 22,22 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Activision Blizzard-Aktie bei 84,2 USD liegt. Dieser Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 94,42 USD von +12,14 Prozent führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 92,72 USD, was einer Differenz von +1,83 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf den beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls positive Signale in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Activision Blizzard. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Meinungen der letzten Wochen war positiv, was zu dem Urteil führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in dem Zeitraum sechs Handelssignale ermittelt, davon 5 positive und 1 negatives Signal. Insgesamt wird die Aktie von Activision Blizzard somit bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

