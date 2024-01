Activision Blizzard Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Activision Blizzard wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Activision Blizzard in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und geben der Activision Blizzard-Aktie die Einschätzung "Gut". Es liegen insgesamt 4 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 92,33 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da die Aktie derzeit bei 94,42 USD gehandelt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Activision Blizzard sich positiv entwickelt. Die 200-Tage-Linie verläuft bei 84,2 USD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 94,42 USD, was einen Abstand von +12,14 Prozent bedeutet. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 92,72 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index ergibt eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Activision Blizzard. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 22,22 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

