Activision Blizzard-Aktie: Beginn eines neuen Kapitels!

Activision Blizzard hat jüngst den neuesten Teil seiner äußerst bekannten Shooter-Serie “Call of Duty” präsentiert. Im November wird das brandneue “Modern Warfare III” veröffentlicht, welches erwartungsgemäß Millionen von Anhängern faszinieren dürfte.

Der Spielehersteller hat nun ein exklusives Feature für dieses Spiel angekündigt, was aufzeigt dass die Videospiel-Industrie stets aktuelle Trends mitverfolgt. Hierbei spielt künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle.

Activision Blizzard: KI-System überwacht Spieler in Sprachchats

So gab Activision Blizzard am Mittwoch bekannt, dass das Instrument „ToxMod“ fortan für Rechtsordnung verantwortlich sein soll. Dieses Tool soll bereits im aktuellen „Modern Warfare II“ in Nordamerika verwendet werden und die Nutzung des Tools in Europa ist geplant mit dem Start des neuen...