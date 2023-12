Activision Blizzard Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Activision Blizzard als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 100, was als "Schlecht" empfohlen wird, während der RSI25 bei 22,22 liegt und daher als "Gut" eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Activision Blizzard derzeit bei 84,2 USD gesehen, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 94,42 USD liegt und somit einen Abstand von +12,14 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 92,72 USD, was einer Differenz von +1,83 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird deutlich, dass die Aktivität rund um die Aktie von Activision Blizzard unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was eine "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Activision Blizzard-Aktie ist überwiegend positiv, mit 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Das Kursziel der Analysten wird bei 92,33 USD angesiedelt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen.

