Active Energy tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Der RSI von Active Energy wurde über einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Active Energy-Aktie überkauft ist, und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 beträgt 79,76, was ebenfalls auf eine überkaufte Aktie hinweist, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren Neutral-Einstufung führt. Insgesamt wird für Active Energy in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" gegeben.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Active Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage verglichen, was eine Abweichung von -65,88 Prozent ergab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von -34,69 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend wurde die Dividende bewertet, und es wurde festgestellt, dass Active Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (11,88 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten ist. Aufgrund dieser Differenz von 11,88 Prozentpunkten wird daher die Einstufung "Schlecht" abgeleitet.