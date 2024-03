Active Energy Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Aktie von Active Energy einen Wert von 66,67 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt resultiert daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Stimmungsbild bei Active Energy hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Die Stimmung ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Active Energy keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Zusammenfassend erhält Active Energy daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Active Energy mit 0 Prozent 9,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.