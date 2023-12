Active Energy Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Active Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 11,89 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,89 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weswegen die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Active Energy unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Active Energy liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, liegt aber dennoch bei 95,94, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Active Energy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.