Active Energy Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Active Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 67,86, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Active Energy daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Active Energy beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,89 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Active Energy-Aktie mit einem Kurs von 1,65 GBP inzwischen -37,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -65,19 Prozent, was ebenfalls zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.