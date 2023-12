Active Energy Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig genutzt wird. Bei der Bewertung von Active Energy werden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Active Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25, der auf 25 Tage basiert, im überkauften Bereich. Daraus ergibt sich für den RSI25 eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Hierbei werden die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Active Energy ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Active Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,91 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Active Energy sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Insgesamt erhält Active Energy somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Zusammenfassung ergibt sich für Active Energy eine neutrale Einstufung aufgrund des RSI, des Sentiments und der Buzz im Internet, sowie eine schlechte Einstufung in Bezug auf die Dividendenpolitik und die technische Analyse.