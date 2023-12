Active Energy Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Aktive Energie: Dividendenrendite und Anleger-Stimmung neutral

Aktive Energie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 11,91 Prozentpunkten erzielen könnten. Die Dividenden des Unternehmens werden daher als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Die aktuelle Bewertung für Active Energy beträgt 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist. Die Erweiterung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 95, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Active Energy in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Active Energy in den sozialen Medien zwar diskutiert wurde, es jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. In den vergangenen Tagen wurden auch keine starken positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die Analysen der Dividendenrendite, des RSI, des Sentiments und des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung für die Aktie von Active Energy.