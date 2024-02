Active Energy Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Anlegerstimmung bei Active Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Active Energy. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Active Energy aktuell überkauft ist, mit einem Wert von 90,91 für den 7-Tage-Zeitraum und 85 für den 25-Tage-Zeitraum. Somit wird die Einstufung auf Basis des RSI als "Schlecht" bewertet.

Auch die 200-Tage-Linie (GD200) der Active Energy verläuft aktuell bei 4,19 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 0,375 GBP liegt, was einem Abstand von -91,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht". Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 1,2 GBP eine Differenz von -68,75 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.