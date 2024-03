Active Biotech AB Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Active Biotech":

Die technische Analyse der Active Biotech-Aktie deutet darauf hin, dass der Wertpapierkurs sich in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,7 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,56 SEK liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,64 SEK liegt mit dem letzten Schlusskurs von 0,56 SEK darunter, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Active Biotech daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Active Biotech liegt bei 47,22, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Active Biotech-Aktie daher für den RSI mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral eingestuft. Daher erhält Active Biotech eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild rund um Active Biotech, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend wird Active Biotech auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, des RSI, der Anlegerstimmung und des Sentiments mit einem "Neutral"-Rating versehen.