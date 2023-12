Active Biotech AB Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die Analyse der Aktie von Active Biotech basiert auf verschiedenen Kriterien, die einen Einblick in die aktuelle Marktsituation bieten. Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer weiteren Neutralbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie ein neutrales Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 80,11, dass Active Biotech überkauft ist. Dadurch wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie deutlich unter dem Trendsignal liegt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen, die zu einer negativen Bewertung führen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass Active Biotech in den letzten zwei Wochen positiv diskutiert wurde. Überwiegend positive Themen wurden von den Anlegern besprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine unterschiedliche Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysekriterien, was die Einschätzung der Aktie von Active Biotech als neutral bis negativ erscheinen lässt.