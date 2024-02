Active Biotech AB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Active Biotech":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Active Biotech wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Active Biotech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,72 SEK liegt. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,66 SEK, was zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch ein positiveres Bild, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden überwiegend positive Kommentare und Themen zu Active Biotech in den sozialen Medien gefunden, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Active Biotech liegt bei 43,56 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 46,96 für 25 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysen zu einer neutralen Gesamtbewertung der Active Biotech-Aktie, basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Relative Strength-Index.