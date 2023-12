Active Biotech AB Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Active Biotech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,77 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs (0,4655 SEK) weicht deutlich um -39,55 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,59 SEK) liegt derzeit unter dem letzten Schlusskurs (-21,1 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen zu Active Biotech geäußert wurden. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer Einschätzung als "Gut" durch die Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um Active Biotech haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Active Biotech-Aktie liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (81,14) als überkauft einzustufen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher nach der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem RSI eine Gesamtbewertung der Active Biotech-Aktie als "Schlecht".