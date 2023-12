Die ActivePort-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse der Activeport-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 AUD lag – eine Abweichung von -16,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -9,09 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was darauf hinweist, dass Activeport momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Activeport überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Activeport ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Activeport beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Activeport in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.