ActivePort Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Bewertung von Activeport-Aktien basierend auf Sentiment und Buzz

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt ein neutrales Bild für die Anlegerstimmung im vergangenen Monat. Es gab keine bedeutende Tendenz, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,11 AUD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 0,086 AUD weicht um -21,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,44 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Activeport-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 46, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft (Wert: 55,43), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, jedoch zeigt das aktuelle Stimmungsbild vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Activeport-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung, während die technische Analyse zu neutralen Einschätzungen führt.