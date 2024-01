ActivePort Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Activeport ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass Activeport weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 56,52 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Activeport von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wertpapier angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten 30 Tage ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich. Dadurch erhält die Activeport-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Activeport auf 0,12 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,097 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,17 Prozent, was die Bewertung "Schlecht" ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,1 AUD, was zu einem Abstand von -3 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.