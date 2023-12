ActivePort Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Genesis Energy":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Activeport ist laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Activeport.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Activeport eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Activeport-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,12 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,09 AUD deutlich darunter liegt (Unterschied -25 Prozent). Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs (-18,18 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Activeport momentan als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Activeport somit als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.