ActiveOps Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie der Activeops wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 165 GBP, was einer Erwartung von 61,76 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 102 GBP.

Die Stimmung der Anleger zu Activeops in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Activeops liegt bei 39,02, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen, liegt bei 28,57 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher ebenfalls "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb Activeops in diesem Bereich ebenfalls die Bewertung "Neutral" erhält.