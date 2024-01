ActiveOps Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Activeops-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 92,5 GBP erreicht, was +7,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage beträgt jedoch +4,37 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine überwiegend positive Einschätzung für Activeops abgegeben, was zu einer durchschnittlichen "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 165 GBP, was einer Empfehlung von +78,38 Prozent entspricht. Somit erhält die Activeops-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Activeops-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und einen Wert von 0 für den RSI25. Dies führt zu einer neutralen Empfehlung für den RSI7 und einer positiven Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.