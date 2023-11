Activation Holdings Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Aktie von Activation betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,91 Punkte, was darauf hindeutet, dass Activation derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 76,62 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Activation beträgt derzeit 1,34 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,97 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -27,61 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1,26 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Activation daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Activation war in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf Activation.