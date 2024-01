Activa resources Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von Activa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor eine Unterperformance von 69,44 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 39,44 Prozent, wobei Activa aktuell 69,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Activa in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Activa derzeit bei 0,01 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,002 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -80 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,01 EUR und einer Differenz von -80 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Activa führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 72,22 auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht"-Niveau.