Activa resources Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Activa verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 38,46 Prozent, was zu einer Underperformance von -68,46 Prozent für Activa führt. Der "Energie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 38,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Activa um 68,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Activa ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Activa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,01 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 0,002 EUR liegt, was einer Abweichung von -80 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls einer Abweichung von -80 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Activa im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 20,03 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 20,03 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. Zuletzt stand auch die Aktie von Activa im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Markt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Activa. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.