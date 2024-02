Activa resources Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Analyse von Activa haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Activa mit einer Rendite von -70 Prozent mehr als 101 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 30,61 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Activa mit 100,61 Prozent deutlich darunter. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, verwenden wir den Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI25 von Activa liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Activa eine Dividendenrendite von 0% aus, was 28,21 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.