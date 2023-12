Activa resources Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Activa war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Activa eine Performance von -30 Prozent. Im Branchenvergleich mit ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche stieg der Durchschnitt um 35,55 Prozent, was einer Underperformance von -65,55 Prozent für Activa entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt Activa mit einer Unterperformance von 65,55 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Activa. Die Aktie erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Activa unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aktuell schüttet Activa niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, mit einer Differenz von 20,04 Prozentpunkten (0 % gegenüber 20,04 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".