Activa resources Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den sozialen Medien sind in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Activa festzustellen gewesen. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch in dieser Hinsicht ein "neutral"-Rating vergeben wird.

Die Dividendenrendite von Activa beträgt 0 Prozent, was 20,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 20 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist Activa eine Rendite von -30 Prozent auf, was mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite der letzten 12 Monate von 37,33 Prozent. Hier liegt Activa mit 67,33 Prozent deutlich darunter, was zu einer "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Activa diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "neutral"-Bewertung.

