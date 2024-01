ActivEX, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI von 50 wird als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 für 25 Tage liegt ebenfalls bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine klare Veränderung in der Kommunikation über Activex. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Activex bei 0,02 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,017 AUD lag, ergibt sich ein negativer Abstand von -15 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,02 AUD, was wiederum einer Abweichung von -15 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über Activex veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den letzten Tagen konzentrierten sich insbesondere auf negative Themen rund um Activex.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die technische Analyse als auch das Anleger-Sentiment zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Activex-Aktie führen.