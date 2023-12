ActivEX Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Activex wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Activex beschäftigt. Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung, mit einem Wert von 50 für RSI7 und RSI25. Dies deutet auf eine ausgeglichene Marktlage hin.

Die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet spiegelt ebenfalls eine neutrale Bewertung wider. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zur Activex-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als neutral.

In der technischen Analyse wird mittels des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage festgestellt, dass der aktuelle Wert von 0,02 AUD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,017 AUD liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Ergebnis, wodurch die Activex-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.