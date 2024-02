ActivEX Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. An fünf Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung dagegen zugunsten von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Activex verändert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten Wochen für Activex kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Somit erhält Activex in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Activex-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 80, was darauf hinweist, dass Activex überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 AUD für den Schlusskurs der Activex-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,011 AUD, was einem Unterschied von -45 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,01 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält Activex insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.