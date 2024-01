ActivEX Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern eine Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen normiert und auf einen Abstand von 0 bis 100 skaliert. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Aktuell beläuft sich der RSI25 von Activex auf 50, was auf eine neutrale Einstufung für die vergangenen 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für den Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Activex. Auch wurden in diesem Zeitraum vorwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren wird die Anleger-Stimmung als "schlecht" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs von Activex um -15 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Das gleiche gilt auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Somit erhält die Activex-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "schlecht"-Rating.

Die Stimmung und Diskussion rund um Activex zeigte in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Sentiment und der Buzz als neutral bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für Activex eine neutrale Bewertung im Hinblick auf den RSI, eine schlechte Anleger-Stimmung und eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Das Sentiment und der Buzz rund um den Wert werden hingegen als neutral eingestuft.