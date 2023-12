ActivEX Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Activex jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Activex in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Activex beträgt aktuell 50 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. Aktuell zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich negative Meinungen zu Activex, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Activex mit 0,017 AUD einen Abstand von -15 Prozent vom GD200 (0,02 AUD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 von 0,02 AUD führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand ebenfalls -15 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Activex-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.