Actinogen Medical Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Aktien von Actinogen Medical zeigt gemischte Signale. Der Kurs der Aktie liegt derzeit 10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf 200-Tage-Basis beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -45 Prozent, was langfristig als negativ eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung in Bezug auf die weichen Faktoren.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an zwei Tagen positive und an vier Tagen neutral eingestellte Anleger zu verzeichnen waren. Insgesamt wird die Aktie daher mit "neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung der Aktien von Actinogen Medical.