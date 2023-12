Actinium Pharmaceuticals Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird zur Indizierung der Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen verwendet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Actinium bei 65,66 liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Actinium bei 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Actinium zu verzeichnen war, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für Actinium führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, um die Einschätzung einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Actinium veröffentlicht, obwohl sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -32,58 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Actinium-Aktie (7,09 USD) mit dem aktuellen Kurs (4,78 USD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 5,09 USD unter dem letzten Schlusskurs (-6,09 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Actinium-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.