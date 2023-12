Actinium Pharmaceuticals Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Actinium derzeit bei 7,19 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 4,62 USD gehandelt wird, was einem Abstand von -35,74 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,17 USD, was einer Differenz von -10,64 Prozent und somit ebenfalls einem "Schlecht"-Signal für die Aktie entspricht. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Actinium ergibt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt aktuell bei 62,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass Actinium weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,32 Punkten, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für den RSI25 hindeutet. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Actinium-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass Actinium über einen längeren Zeitraum hinweg nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Actinium in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Actinium eingestellt waren. Es gab sechs negative und sieben positive Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Actinium daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.