Actinium Pharmaceuticals Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Aktie von Actinium wird nicht positiv bewertet, wenn man die online Kommunikation und die Stimmung in sozialen Netzwerken berücksichtigt. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer negativen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was bedeutet, dass die Gesamteinschätzung für Actinium als "Schlecht" ausfällt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Es gab sieben Tage, an denen positive Themen dominierten, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger positiv gestimmt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,85 USD, während der Kurs der Aktie bei 5,22 USD liegt, was einer Abweichung von -23,8 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,93 USD, was einer Abweichung von +5,88 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies die Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Actinium liegt bei 52,8, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating als "Neutral" für die Aktie.